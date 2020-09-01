Более 80 тысяч жителей Тюменской области к полудню приняли участие в едином дне голосования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12,91% или 80 тыс. 256 человек - такая явка избирателей составляет в Единый день голосования в Тюменской области по данным на 12 часов, сообщил на брифинге председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

Он добавил, что все избирательные участки открылись вовремя. Досрочно проголосовали 24 тыс. 472 человека (3,94%)

Явка на выборах депутата облдумы по 17-му избирательному округу (часть Центрального административного округа Тюмени) - 4,94%.

В Тюменской области 13 сентября проводится 267 кампаний. Помимо довыборов в Тюменскую областную думу по избирательному округу № 17, который включает часть территории Центрального административного округа Тюмени, должны сформироваться новые составы Тобольской, Ишимской, Заводоуковской городских дум, дум Тюменского и Уватского муниципальных районов. Дополнительные выборы назначены в думы Ишимского и Вагайского муниципальных районов.

Кроме того, пройдут выборы представительных органов власти 258 сельских поселений.

Не охваченными электоральным процессом остаются лишь Ялуторовск, Голышмановский городской округ, Ленинский, Калининский, Восточный и часть Центрального административного округа Тюмени.

Евгений Бабенко