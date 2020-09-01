В Тюмени откроется мастерская СО НКО
| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области
Мастерская СО НКО будет работать в Центре "Семья" (Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 14а) 16 и 17 сентября, сообщает региональное Инвестиционное агентство.
Эксперты мастерской: заместитель директора социально ориентированной некоммерческой организации ТРАНБО "Открой мне мир" Валерия Матвиенко; представители управления Роскомнадзора по Тюменской области; специалисты ресурсного центра для некоммерческих организаций АУ СОН ТО и ДПО "ЦСПСиД "Семья".
Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Подробности по телефону (3452) 49-99-44, доб. 242.