В Тюменской области из леса вывели трех грибников, двух продолжают искать

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

К поискам пятерых грибников привлекали тюменских пожарных и спасателей 12 и 13 сентября. Трех человек нашли, еще двух продолжают искать.

"В выходные активно проводились поисковые работы в лесах. В большинстве случаев все закончилось хорошо", — рассказал корреспонденту агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Утром 13 сентября в Уватском районе сотрудники полиции и пожарные пос. Туртас искали мужчину. Потерявшегося нашли спустя полтора часа после поступления вызова.

Примерно в 8 часов начались поисковые работы возле дороги Кокуй — Абатское в Абатском районе. Полицейские и сотрудники местных пожарно-спасательных частей искали в лесу женщину. Вечером в 17 часов ее нашли.

В 16 часов в Уватском районе пожарные пос. Туртас и стражи порядка искали мужчину. Работы проводились практически до позднего вечера. Обнаружить мужчину не удалось.

Утром 12 сентября в лесном массиве в пос. Боровский сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования искали потерявшегося. В 14 часов его нашли.

В Абатском районе 12 сентября неподалеку от автодороги Кокуй — Абатское сотрудники полиции, спасатели ТОСЭР и пожарные 130-й пожарной части искали потерявшегося. Они обследовали территорию до 19 часов, но человека не нашли.

Инна Пахомова