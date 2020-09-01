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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Тюменской области погиб на железнодорожном мосту

Происшествия, 11:23 14 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обстоятельства трагедии на железнодорожном мосту выясняют следователи в Тюменской области. Молодой человек 2001 года рождения погиб от удара током на верхней балке фермы 12 сентября, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, на 5 пикете 2240 километра перегона "Заводоуковск – Новая Заимка" Свердловской железной дороги молодой человек гулял по неохраняемому сооружению и получил удар током высокого напряжения. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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