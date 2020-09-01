Юрий Баранчук победил на допвыборах в Тюменскую областную думу

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Кандидат от "Единой России" Юрий Баранчук набрал 54,19% голосов избирателей на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по избирательному округу №17. За него проголосовали 5 тыс. 310 человек, сообщил на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

На втором месте кандидат от КПРФ Александр Чепик, его предпочли 18,6% избирателей - 1 тыс. 823 человека.

Третье место заняла представительница "Справедливой России" Анастасия Шестакова - 1 тыс.410 голосов, или 14,39%. На четвертой позиции кандидат от ЛДПР Олег Касьянов - 948 голосов, или 9,67%.

Избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Явка на выборах составила 8,82% - проголосовали 9 тыс. 883 из 111 тыс. 995 зарегистрированных избирателей.

"Единый день голосования прошел спокойно, без нарушений общественного порядка. На всех избирательных участках соблюдались требования Роспотребнадзора, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции", - отметил председатель облизбиркома.

Евгений Бабенко