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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лесоматериал из Тюменской области отправлен в 16 стран мира

Экономика, 14:03 15 сентября 2020

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более 8 тыс. заявок на отгрузку подкарантинной продукции рассмотрели сотрудники регионального Россельхознадзора за восемь месяцев 2020 года.

Как отмечают в управлении, основная их часть - это заявки на вывоз лесопродукции от 56 хозяйствующих субъектов.

Сертифицировано более 470 тыс. кубометров лесоматериалов в 16 стран мира, такие как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Ирак, Китай, Киргизия, Египет, Австрийская Республика, Венгерская Республика, Туркменистан, Таджикистан, Польша, Таиланд, Афганистан, Беларусь и Французская Республика.

После установления карантинного состояния подкарантинной продукции хозяйствующим субъектам выданы фитосанитарные сертификаты.

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# Россельхознадзор

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