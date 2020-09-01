Шоу-проект "Superstar" для тюменцев серебряного возраста начал репетиции

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте

Репетиции шоу-проекта "Superstar" начались в Тюмени 14 сентября. Это мероприятие – одно из главных событий ежегодного областного форума "На 55 с плюсом!", которое объединяет на одной сцене творческих горожан старшего поколения с представителями креативной индустрии и дает возможность каждому желающему заявить о себе.

В течение нескольких недель участники серебряного возраста подготовят оригинальные выступления в тандеме со звездами тюменского шоу-бизнеса, а уже 1 октября, в Международный день пожилого человека, в прямом эфире жители области смогут оценить перевоплощение участников проекта, их невероятные образы и яркие разножанровые номера.

Первые репетиции коллективов прошли на территории творчества "Дом печати". Здесь наставниками выступили саксофонист Антон Байдецкий и ведущие диджеи CollapSYS Crew.

За время существования проекта, по словам организаторов, пенсионеры исполняли битбокс, ставили сложные акробатические номера, читали рэп и выступали с авторским стендапом. В этом году отчетные выступления в связи с пандемией пройдут в формате телемарафона. За подробной информацией обращаться по телефону: 51-77-05.

Напомним, что шоу-проект "Superstar" реализует Областной геронтологический центр, соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, а значит, и решения социально-демографических проблем в России.

Дарья Казакова