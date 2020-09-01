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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают научиться соседскому волонтерству

Общество, 09:40 10 сентября 2020

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области во ВКонтакте

На обучение соседскому волонтерству приглашают тюменцев 11 сентября. Мероприятие пройдет в Областном геронтологическом центре с 17 до 18 часов.

Как отмечают организаторы, в понятие "соседское волонтерство" они включают помощь пожилым людям, проживающим рядом, в доставке продуктов и лекарств, в сопровождении в больницы и другие учреждения без необходимости добровольцев на постоянной основе приезжать в штаб и при этом с полным оснащением средствами индивидуальной защиты для выполнения работы.

Желающих пройти обучение просят зарегистрироваться по ссылке. Встреча пройдет по адресу: ул. Карла Маркса 123, конференц-зал. За дополнительной информацией можно обратиться по номеру: 29-03-01.

Дарья Казакова

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# волонтерство , добровольчество , областной геронтологический центр , соседи

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