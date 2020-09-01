Отопительный сезон в Ялуторовске начнется с 16 сентября
Отопительный сезон в Ялуторовске начнется с 16 сентября. Соответствующее постановление глава города Вячеслав Смелик подписал 14 сентября.
Тепло в жилищный фонд города и объекты социальной сферы будут подавать 42 котельные, которые накануне получили паспорта готовности.
Глава Ялуторовска рекомендовал управляющим организациям: ООО "Домоуправление+", ООО УК "Интеграл", ООО "Кристал" УК, ООО "ЯлтКомплектСтрой", товариществам собственников жилья, товариществу собственников недвижимости, руководителю здравоохранения обеспечить готовность внутренних систем теплоснабжения к приему теплоносителя.
Руководителям объектов образования, спорта, культуры необходимо проверить готовность внутренних систем теплоснабжения к старту отопительного сезона.
Анжела Лебедева