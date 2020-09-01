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Отопительный сезон в Ялуторовске начнется с 16 сентября

Экономика, 17:00 14 сентября 2020

yalutorovsk.admtyumen.ru/ | Фото: yalutorovsk.admtyumen.ru/

Отопительный сезон в Ялуторовске начнется с 16 сентября. Соответствующее постановление глава города Вячеслав Смелик подписал 14 сентября.

Тепло в жилищный фонд города и объекты социальной сферы будут подавать 42 котельные, которые накануне получили паспорта готовности.

Глава Ялуторовска рекомендовал управляющим организациям: ООО "Домоуправление+", ООО УК "Интеграл", ООО "Кристал" УК, ООО "ЯлтКомплектСтрой", товариществам собственников жилья, товариществу собственников недвижимости, руководителю здравоохранения обеспечить готовность внутренних систем теплоснабжения к приему теплоносителя.

Руководителям объектов образования, спорта, культуры необходимо проверить готовность внутренних систем теплоснабжения к старту отопительного сезона.

Анжела Лебедева

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# отопительный сезон , Ялуторовск

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