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МФК "Тюмень" стартовал с двух побед в новом чемпионате

Спорт, 14:05 14 сентября 2020

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" одержал две победы в стартовом туре первенства российской суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

На домашней площадке тюменцы одолели "Новую генерацию" из Сыктывкара. В первой встрече хозяева были сильнее - 5:3, во втором поединке сибиряки выиграли со счетом 5:4. Забитые голы во второй игре в составе хозяев на счету Андрея Батырева, Камиля Гейреханова, Даниила Карпюка и Александра Упалева.

Как отметил главный тренер МФК "Тюмень" Николай Иванов, матчи выиграли за счет стандартных положений.

"Игры были одинаковыми в нашем исполнении. Начало провалили, соперник нас вжимал, создавал моменты. Затем начали немного просыпаться, забили голы, выровняли игру и вышли вперед. Связываю это с тем, что наши футболисты играют на фоне усталости, пытаемся их подвести к оптимальным кондициям", - отметил Николай Иванов.

Следующие поединки тюменцы проведут дома. 19 и 20 сентября подопечные Николая Иванова примут МФК "Ухта".

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