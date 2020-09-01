МФК "Тюмень" стартовал с двух побед в новом чемпионате

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" одержал две победы в стартовом туре первенства российской суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

На домашней площадке тюменцы одолели "Новую генерацию" из Сыктывкара. В первой встрече хозяева были сильнее - 5:3, во втором поединке сибиряки выиграли со счетом 5:4. Забитые голы во второй игре в составе хозяев на счету Андрея Батырева, Камиля Гейреханова, Даниила Карпюка и Александра Упалева.

Как отметил главный тренер МФК "Тюмень" Николай Иванов, матчи выиграли за счет стандартных положений.

"Игры были одинаковыми в нашем исполнении. Начало провалили, соперник нас вжимал, создавал моменты. Затем начали немного просыпаться, забили голы, выровняли игру и вышли вперед. Связываю это с тем, что наши футболисты играют на фоне усталости, пытаемся их подвести к оптимальным кондициям", - отметил Николай Иванов.

Следующие поединки тюменцы проведут дома. 19 и 20 сентября подопечные Николая Иванова примут МФК "Ухта".