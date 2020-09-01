Проект "Десант здоровья" в Тюменской области пройдет в три этапа

| Фото: Спортивный заряд во ВКонтакте | Фото: Спортивный заряд во ВКонтакте

Проект "Десант здоровья" пройдет в Тюменской области в три этапа. Фестиваль трудовых коллективов "Квест: спорт, искусство, интеллект" - первый этап, в котором примут участие 10 команд предприятий и организаций.

По информации организаторов проекта - регионального Олимпийского совета, участников ждут различные испытания: эстафеты, упражнения и интеллектуальные загадки на тему спорта. Все состязания подходят под формат ГТО. Командам необходимо как можно быстрее расшифровывать загадки, отгадывать локации и выполнять задания, чтобы набрать наименьшее время прохождения дистанции. На встрече состоялась жеребьевка, определяющая порядок старта команд в квесте. Коллективные испытания проведут на территории Гилевской рощи.

Вторым этапом станет обучение представителей трудовых коллективов на семинаре спортивных инструкторов. Инструктивные и обучающие занятия пройдут на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий в формате онлайн на платформе Zoom. Сотрудники колледжа имеют лицензию на осуществление такого вида деятельности. По итогам обучения каждый участник получит сертификат спортивного инструктора.

По завершении обучения пройдет конкурс "Лучший спортивный инструктор", где каждый прошедший обучение представитель трудового коллектива на основе полученных знаний должен будет разработать план мероприятий по обучению коллег основам здорового образа жизни, а также представить комплекс физических упражнений. Инструктору необходимо снять интересный видеоролик, демонстрирующий факт работы с коллективом. По итогам конкурса наибольшее количество баллов наберет инструктор, который смог верно учесть особенности своего трудового коллектива и замотивировать коллег, четко проработал план мероприятий, а также применил инновационный подход в проведении занятий.

Третий этап проекта – конкурс "Самый дружный и спортивный". Он проводится на протяжении всего срока реализации проекта и суммирует результаты двух предыдущих конкурсов.

В составе жюри конкурсных мероприятий вошли члены РОО "Олимпийский Совет Тюменской области", победители, призеры и участники Олимпийских игр, известные спортсмены и ветераны спорта.

Проект "Десант здоровья" направлен на привлечение трудовых коллективов к занятиям физической культурой и спортом, стимулирование процесса регулярного проведения на рабочих местах производственной гимнастики.

Участник проекта, представитель ООО "Газпром межрегионгаз Север" Роман Грехов рассказал, что послужило личной мотивацией к участию в проекте "Десант здоровья": "На предыдущем месте работы я заведовал спортивным блоком, поэтому продолжаю развивать его. Считаю это своей дополнительной задачей помимо основной должности. Также считаю, что физкультминутки, которые были в советские времена, это очень здорово и полезно".

Напомним, "Десант здоровья" Олимпийского совета Тюменской области реализуется на средства, выигранные в конкурсе на субсидию губернатора Тюменской области.

Анжела Лебедева