Фильмы "Ты помнишь" и "Звезда" покажут тюменцам в арт-пространстве "Время Победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фильмы "Ты помнишь" и "Звезда" покажут тюменцам в арт-пространстве "Время Победы" на Масловском взвозе 15 сентября.

Показ фильма-воспоминания "Ты помнишь" начнется в 17 часов. Он расскажет о единственной любви, которую героиня Любовь Крылова пережила во время войны до гибели любимого под Прагой, незадолго до Победы.

Фильм "Звезда" по мотивам одноименной повести Эммануила Казакевича начнется в 19 часов 30 минут. "Неприятель отступает, линия фронта размыта. Группа разведчиков — молодых неопытных ребят от 17 до 25 лет — отправляется в тыл врага, чтобы уточнить имеющиеся сведения о группировке противника", — анонсируют организаторы.

В сообществе центра культуры и творчества "Тюмень" появилось новое расписание работы арт-пространства "Время Победы". С ним можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, арт-пространство "Время Победы" открыли на Масловском взвозе неподалеку от мультицентра "Контора пароходства" 31 августа. По вечерам горожанам показывают киноленты о войне, для организованных групп школьников действует анимационная студия. 12 сентября здесь развернулась просветительская акция "Нам доверена память", которую организовал Тюменский областной поисковый центр.

"На нашей набережной появилась уникальное пространство, на котором каждый вечер можно посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне, как художественные, так и документальные. Приятно, что тюменцы приходят сюда семьями, проводят здесь свое время. Здесь работает площадка, на которой можно обратиться к истории страны", — сказал глава города Руслан Кухарук на открытии акции поисковиков.

Он отметил, что проект изначально планировали запустить в мае 2020 года, но и сейчас — за короткий период времени — много горожан посетили эту площадку. По словам главы города, это хороший показатель того, что тюменцы помнят героев Великой Отечественной войны, отдают дань уважения этим людям, передают дело сохранения памяти из поколения в поколение.

Инна Пахомова