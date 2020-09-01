На Масловском взвозе тюменцы могут подержать в руках личные вещи солдат

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Передвижной музей Великой Отечественной войны "Эхо Памяти" открыли в рамках акции "Нам доверена память" на Масловском взвозе в Тюмени 12 сентября. Здесь горожане и гости города могут ознакомиться с оружием и личными вещами солдат.

"Эта экспозиция работает много лет, собраны экспонаты, найденные в ходе полевых поисковых экспозиций. Это личные вещи солдат, снаряжение, вооружение. Благодаря этим предметам мы можем рассказать и об истории Великой Отечественной войны, и о работе поискового движения Тюменской области", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова.

Здесь можно увидеть предметы и вещи, которым уже более 80 лет. Татьяна Смирнова подчеркнула, что экспозиция открыта, доступна, а экспонаты можно потрогать своими руками. "Любой желающий может подойти и ознакомиться с находками, примерить каску, взять в руки винтовку Мосина. Здесь действительно можно получить новые впечатления и знания", – добавила она.

Подростки и взрослые с интересом слушают представителей поискового движения и изучают макеты и артефакты Великой Отечественной войны.

Акцию "Нам доверена память" задумали провести давно. В 2020 году проект стал победителем конкурса на предоставление муниципального гранта.

Напомним, просветительская акция "Нам доверена память", организованная Тюменским областным поисковым центром, будет работать на Масловском взвозе в Тюмени до 18 часов 12 сентября.

Жители и гости города могут спеть военные песни, узнать больше о работе портала "Стена Памяти", посмотреть личные вещи солдат, угоститься кашей из полевой кухни и многое другое.

Кроме того, 12 сентября на набережной выставили экспозицию, которая расскажет об истории экипажей ЛаГГ-3 и Пе-2. Авиапоиск – это одно из направлений работы тюменских поисковиков. Заниматься этим делом они начали сравнительно недавно – с 2018 года.

"Мы редко выставляем экспозицию, посвященную авиапоиску. В 2018 году мы впервые приняли участие в поднятии самолета. Дальше Тюменский областной поисковый центр стал самостоятельно заниматься этим. Это интересный раздел нашей работы. Стоит на это посмотреть", – рассказал председатель правления Тюменской региональной общественной организации "Областной поисковый центр" Ростислав Ольховский.

Инна Пахомова