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Выпускник тобольского вуза лишился диплома из-за взятки преподавателю

Происшествия, 15:31 15 сентября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Выпускник филиала Тюменского индустриального университета в Тобольске за дачу взятки лишился диплома о высшем образовании, сообщает прокуратура Тюменской области.

Бывший доцент кафедры химии и химической технологии получил от студента взятку за оценку на экзамене. Тобольский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о признании выданного диплома недействительным. Решением суда иск удовлетворен в полном объеме. Студент должен передать оригинал диплома в университет для последующего его уничтожения.

По аналогичным основаниям по двум искам Тобольской межрайонной прокуратуры суд признал недействительными приказ о зачислении одного из студентов на заочную форму обучения в Тюменский индустриальный университет, а также 18 записей о прохождении промежуточной аттестации другого студента учебного заведения.

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# взятка , вуз , Тобольск

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