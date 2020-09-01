Выпускник тобольского вуза лишился диплома из-за взятки преподавателю

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Выпускник филиала Тюменского индустриального университета в Тобольске за дачу взятки лишился диплома о высшем образовании, сообщает прокуратура Тюменской области.

Бывший доцент кафедры химии и химической технологии получил от студента взятку за оценку на экзамене. Тобольский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о признании выданного диплома недействительным. Решением суда иск удовлетворен в полном объеме. Студент должен передать оригинал диплома в университет для последующего его уничтожения.

По аналогичным основаниям по двум искам Тобольской межрайонной прокуратуры суд признал недействительными приказ о зачислении одного из студентов на заочную форму обучения в Тюменский индустриальный университет, а также 18 записей о прохождении промежуточной аттестации другого студента учебного заведения.