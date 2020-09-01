В Тюменской области выплаты получают около пяти тысяч многодетных семей

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4 тыс. 858 многодетных семей в Тюменской области получают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей, появившихся на свет до 31 декабря 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс – Урал" и "Тюменская линия" рассказала заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина. Она уточнила, что выплата введена в регионе в январе 2013 года. Сумма – 6 тыс. 300 рублей с учетом пособий на ребенка.

Получают выплату семьи с детьми до трех лет, где среднедушевой доход не превышает 20 тыс. рублей на человека. Также у семьи не должно быть в собственности две и более квартиры, а заявитель должен быть гражданином РФ и проживать в Тюменской области.

С 1 января 2020 года Тюменская область вошла в число регионов, где выплата на третьего ребенка софинансируется из федерального бюджета. Она распространяется на детей, рожденных с 1 января 2020 года и составляет 11 тыс. 632 рубля – размер прожиточного минимума на ребенка. По данным на 1 сентября такая выплата в регионе назначена 1 тыс. 192 семьям.

Обязательные условия получения: среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов (24 тыс. 138 рублей), заявитель должен быть гражданином России и проживать в Тюменской области. Возраст ребенка-получателя – до трех лет.

Для назначения ежемесячной выплаты нужно подать заявление, документы, подтверждающие доход семьи за последние 12 месяцев, предшествующие полугодию перед месяцем подачи заявления и реквизиты счета. Ирина Ожогина акцентировала: счет должен быть оформлен на заявителя. Подробности можно узнать на сайте департамента социального развития Тюменской области или на сайте госуслуг.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Евгения Шевцова