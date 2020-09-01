Квест "Спорт, искусство, интеллект" прошел в Гилевской роще

| Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Шесть трудовых коллективов Тюмени приняли участие в квесте "Спорт, искусство, интеллект" в Гилевской роще в рамках проекта "Десант здоровья". Команды расшифровывали загадки, чтобы понять, какие нужно посещать контрольные точки, где их ожидали состязания и творческие сюрпризы.

По информации регионального Олимпиского совета, участниками квеста стали: группа компаний "ТюмБИТ", детский центр "Алые паруса", ГУ ОПФР по Тюменской области, ООО "Газпром межрегионгаз Север", ООО "Газпромнефть-Ямал" и МАДОУ №85 Тюмени.

Участникам перемещались между контрольными точками на самокатах или велосипедах. Их ожидали загадки: найти на карте Гилёвской рощи место, которое дословно с итальянского переводится как "Нога" и "Место" (пьедестал), понять, где занимаются спортом, основоположником которого считается Евгений Сандов (тренажерная площадка), или отыскать площадку с видом спорта, где вместо нуля очков говорят обычно Love (теннисный корт). Всего организаторы "Десанта здоровья" подготовили восемь контрольных точек.

В творческие задания вошли: нарисовать флаг своей команды, спеть десять песен, где упоминается спорт, назвать десять спортивных терминов, начинающихся с буквы "С", или придумать восьмистишье со словами "спорт", "ГТО", "здоровье", "любовь".

По итогам квеста "Спорт, искусство, интеллект" первое место у команды ООО "Газпромнефть-Ямал", второй стала сборная центра "Алые паруса", третьими финишировала команда ООО "Газпром межрегионгаз Север".

Впереди участников "Десанта здоровья" ждет обучение на семинаре спортивных инструкторов, конкурсы "Самый дружный и спортивный" и "Лучший спортивный инструктор".

Напомним, проект "Десант здоровья" регионального Олимпийского совета реализуется на средства, выигранные в конкурсе на субсидию губернатора Тюменской области.

Анжела Лебедева