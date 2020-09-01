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Юные тюменки представят регион на первенстве России по скейтбордингу

Спорт, 14:49 17 сентября 2020

Мой портал / Тюмень во ВКонтакте | Фото: Мой портал / Тюмень во ВКонтакте

Спортсменки Тюмени Злата Козлова, Варвара Ткачук и Рада Терещенко, которым 6, 8 и 10 лет, представят тюменский регион на первенстве России по скейтбордингу, сообщает "Мой портал".

Соревнования пройдут в Казани в одном из самых больших скейтпарков Европы 18 и 19 сентября.

По словам тренера девочек, Алексея Козлова, для выхода на столь престижные старты, они прошли видео отбор, в котором участвовали скейтбордисты со всей страны.

Для съемок команда отправилась в Екатеринбург, где созданы максимальные условия для скейтбордистов.

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# первенство России , скейтборд

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