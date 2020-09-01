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Тоболяки собрали 45 кг корма для бездомных животных

Общество, 15:54 17 сентября 2020

Центр реализации молодежных и профилактических программ ВКонтакте | Фото: Центр реализации молодежных и профилактических программ ВКонтакте

Более 30 кг корма получили фонды для бездомных животных "Право на жизнь" и "Собачье счастье" в Тобольске. Еще 15 кг гостинцев отправят в фонд "Пес и Кот". Корм для животных собрали волонтеры, студенты и жители города за первые две недели акции "Кило надежды", сообщает Центр реализации молодежных и профилактических программ.

Организаторы сообщают, что помочь неравнодушные горожане могут также с уборкой и благоустройством территории фондов. Для этого нужно связаться с Центром реализации молодежных и профилактических программ, которая соберет инициативную группу для выезда на место содержания собак. Подать заявку для участия в акции можно здесь.

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# благотворительность

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