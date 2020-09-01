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"Шестой разряд" стартовал в Тюменской области

Общество, 11:00 17 сентября 2020

asi.ru

Бойцы студенческих строительных отрядов - монтажники, бетонщики и штукатуры продемонстрируют навыки, которые они получили во время работы в третьем трудовом семестре, на реальных строительных объектах, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В Тюмени стартовал II конкурс профессионального мастерства среди студенческих строительных отрядов региона "Шестой разряд". Он пройдет с 17 по 30 сентября.

По данным штаба студотрядов Тюменского индустриального университета, на конкурс заявилось более 20 желающих. Конкурс проводится в специальностях строительного профиля: мастер строительно-монтажных работ, инженер по охране труда и технике безопасности, бетонщик, штукатур.

Инженеры по охране труда и технике безопасности по традиции будут соревноваться на базе ООО "Торговый Дом "Восток-Сервис"". Помощь в проведении теоретического этапа по охране труда оказывают преподаватели и сотрудники кафедры "Техносферная безопасность".

Победители областного этапа будут представлять Тюменскую область на окружном конкурсе, в конце сентября в Челябинске в рамках слета студенческих отрядов Уральского федерального округа.

Помощь в реализации областного конкурса "Шестой разряд" оказывают ветераны студотрядовского движения. Многие из тех, кто прошел школу студотрядов, сейчас трудятся по специальности, занимают высокие должности в строительных и проектных фирмах.

"Для нас ценно участие выпускников в организации конкурса - это встреча поколений, обмен опытом, - сообщила куратор штаба студотрядов ТИУ, комиссар регионального отделения МООО "РСО" Елена Доценко. - Некоторые из них уже выступали организаторами площадок для практических испытаний, экспертами, хотя еще несколько лет назад сами были участниками конкурса. В этом году мы впервые добавили творческий этап. Креативный подход, смекалка на базе профессиональных знаний порой просто необходимость для строителя".

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# конкурс , студенческие отряды

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