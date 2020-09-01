Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют в ночь на 18 сентября

после ДТП 8 мая | Фото: ФКУ "Уралуправтодор" (архив) после ДТП 8 мая | Фото: ФКУ "Уралуправтодор" (архив)

На 40 минут перекроют движение на участке трассы Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 18 сентября. Такая мера принята для проведения работ по установке надземного пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Движение перекроют на 14+546 км федеральной автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск с 0 часов до 0 часов 40 минут. Водителей просят быть внимательными и учитывать информацию при построении маршрута.

Напомним, надземный переход возле с. Яр был поврежден 8 мая, после того, как "КамАЗ"-манипулятор, проезжая под ней, задел ее стрелой. Объект из модульных конструкций решили восстановить.