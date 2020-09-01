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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Тобольска получил ожоги в овощной яме

Происшествия, 11:39 17 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1979 года рождения получил ожоги рук и лица при просушке овощной ямы в Тобольске 16 сентября. На место происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части.

"На территории гаражного кооператива "Талисман" на ул. 7-й микрорайон произошла вспышка газа без последующего горения. Это случилось при топке ямы. Обычная осенняя процедура, которую проводят владельцы ям для просушки", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

Пострадавшего госпитализировали в больницу № 3.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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