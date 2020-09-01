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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Викторина о вакцинации прошла в тобольской больнице

Общество, 14:38 17 сентября 2020

Администрация города Тобольска | Фото: Администрация города Тобольска

Волонтеры медколледжа им. Володи Солдатова и медики Тобольского центра профилактики и борьбы со СПИДом сразились в викторине "Что ты знаешь о вакцинации?". Мероприятие прошло в областной больнице № 3 во Всемирный день безопасности пациентов 17 сентября, сообщает администрация Тобольска.

Победу одержала команда центра СПИД. Гостей мероприятия познакомили с главными правилами безопасности пациента, принятыми во всем мире. "В их основе лежит первостепенный принцип медицины — не навреди", - подчеркнула терапевт областной больницы №3 Рамиля Сафаралеева.

Всемирный день безопасности пациента проводят для повышения глобальной осведомленности о безопасности больных и поощрение общей солидарности действий как профессионального сообщества, так и самих пациентов, их родственников, различных организаций.

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# безопасность , Медицина , медколледж , Тобольск

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