Иван Романчук: главная задача ТюмГУ - динамичное развитие

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

С завершением программы 5-100 Тюменский государственный университет не остановится на достигнутом. Об этом сообщил врио ректора ТюмГУ Иван Романчук на пресс-подходе, приуроченном к 90-летию вуза.

Напомним, что в 2020 году завершится срок действия государственной программы, запущенной в 2012 году и направленной на адаптацию российских университетов к мировым стандартам, включению их в международную образовательную среду.

"Главная задача ТюмГУ - динамично и быстро развиваться. Уже анонсирована программа стратегического академического лидерства, есть проект постановления правительства РФ, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. Мы планируем принять в этой программе активное участие, у нас есть все шансы", - пояснил Иван Романчук.

По данным управления массовых коммуникаций ТюмГУ, в университете обучаются 16 тыс. 739 человек, из них 11 тыс. 644 - на очной форме. В 2020 году на первый курс поступили 4 тыс. 80 человек, из них на программы бакалавриата и специалитета - 2 тыс. 631.

Врио ректора также подчеркнул, что команда вуза бережно относится к традициям, но продолжает ставить перед собой самые смелые цели и реализовывать амбициозные программы развития. Университет одним из первых в России начал серьезный процесс трансформации образования, осуществил переход на индивидуальные образовательные траектории, коренным образом изменил отношения с крупными индустриями, нарастил научную продуктивность. Особое внимание в образовательном процессе уделяют развитию у студентов soft skills, которые в дальнейшем будут помогать им быстро адаптироваться в изменяющихся условиях рынка труда и всегда находить себе достойную работу.

В этом году средний балл ЕГЭ поступивших в ТюмГУ на бюджет вырос и составил 80,30, что выше, чем годом ранее (в 2019 – 79,70). Самые высокобалльные абитуриенты поступили на зарубежное регионоведение (95,24), лингвистику (93,71), международные отношения (93,42), филологию (91,38) и юриспруденцию (90,20).

"Абитуриенты с ЕГЭ 80 баллов и выше – это те, кто выбирает из топовой лиги российских университетов. Ответственность перед ними большая, но мы готовы оказать им индивидуальное сопровождение образовательного процесса, предложить обменные программы и новые развивающие треки", - заверил Иван Романчук.

Дарья Казакова