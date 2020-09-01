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Тюменские мастера разрабатывают сувениры для туристов

Общество, 19:16 19 сентября 2020

ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучший сувенир, который станет брендом Тюмени для туристов, разрабатывают участники первого регионального фестиваля "Сибирь мастеровая". Тюмень имеет богатую историю, у города много знаковых мест и объектов. Мастерам есть, что взять в основу сувениров.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала мастер по традиционной кукле, руководитель мастерской "Радостея", участник фестиваля "Сибирь мастеровая" Юлия Карандина.

"Мастер по дереву Святослав Шитов делает сувенир – ямщик с повозкой. В Тюмени были ямщики в свое время. И это будет сувенир небольшого размера – визитная карточка нашего города – города ямщиков. Мастерицы лоскутного шитья сделают небольшое панно или игрушку в виде кошки. Это связано с Аллей кошек – узнаваемый объект Тюмени. И туристу будет понятно – эта кошка из Тюмени", - говорит она.

Конкурс среди мастеров, ремесленников продолжается. Итогом фестиваля "Сибирь мастеровая" станут выставка конкурсных работ и круглый стол "Пути развития ремесленничества в Тюменской области". 4 ноября на церемонии закрытия творческого форума будет объявлен победитель конкурса сувениров среди мастеров региона.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Познакомиться с разнообразием продукции ремесленников Тюмени и Тюменской области жители и гости города могут в ЦУМе. На первом этаже развернулась выставка-ярмарка. Представлено более десятка мастерских. 20 сентября ярмарка будет работать с 12 до 18 часов.

Анжела Лебедева

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# мастера , национальный проект Культура , сувенир , туризм , фестиваль , ярмарка

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