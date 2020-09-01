Тюменские мастера разрабатывают сувениры для туристов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучший сувенир, который станет брендом Тюмени для туристов, разрабатывают участники первого регионального фестиваля "Сибирь мастеровая". Тюмень имеет богатую историю, у города много знаковых мест и объектов. Мастерам есть, что взять в основу сувениров.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала мастер по традиционной кукле, руководитель мастерской "Радостея", участник фестиваля "Сибирь мастеровая" Юлия Карандина.

"Мастер по дереву Святослав Шитов делает сувенир – ямщик с повозкой. В Тюмени были ямщики в свое время. И это будет сувенир небольшого размера – визитная карточка нашего города – города ямщиков. Мастерицы лоскутного шитья сделают небольшое панно или игрушку в виде кошки. Это связано с Аллей кошек – узнаваемый объект Тюмени. И туристу будет понятно – эта кошка из Тюмени", - говорит она.

Конкурс среди мастеров, ремесленников продолжается. Итогом фестиваля "Сибирь мастеровая" станут выставка конкурсных работ и круглый стол "Пути развития ремесленничества в Тюменской области". 4 ноября на церемонии закрытия творческого форума будет объявлен победитель конкурса сувениров среди мастеров региона.

Познакомиться с разнообразием продукции ремесленников Тюмени и Тюменской области жители и гости города могут в ЦУМе. На первом этаже развернулась выставка-ярмарка. Представлено более десятка мастерских. 20 сентября ярмарка будет работать с 12 до 18 часов.

Анжела Лебедева