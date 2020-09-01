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Тюменцам предлагают пройти квест "Память Победы"

Общество, 14:29 20 сентября 2020

Фото: Централизованная городская библиотечная система (архив)

Квест "Память Победы", основанный на истории Тюмени в годы Великой Отечественной войны, все желающие могут пройти не только в реальности, но и виртуально.

Уникальный проект портал "Город Т" начала реализовывать Тюменская городская библиотечная система . Здесь собрана подборка информационных статей, иллюстраций и видеороликов по истории нашего города, в том числе о годах Великой Отечественной.

Непростой путь участника военного квеста начнется на следующий день после школьных выпускных в 1941 году, когда жители города узнали о вторжении в страну немецких войск. Памятник "Прощание" подскажет, из каких именно школ на фронт уходили вчерашние школьники.

Как рассказали "Вслух.ру" организаторы, всего в квесте шесть пунктов, нужно будет правильно ответить на вопросы и прийти к конечной точке. Именно этот путь позволит окунуться в атмосферу того времени.

В первую очередь игра рассчитана на старшеклассников, которые смогут больше узнать о своих сверстниках, ставших в одночасье защитниками родной страны.

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