Тобольск посетили участники парусной экспедиции Архангельск - Омск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники парусной экспедиции Архангельск - Омск, посвященной 75-летию победы и 175-летию Русского географического общества, посетили Тобольск.

20 сентября к городской пристани пришвартовались яхты "Жемчужина" и "Сибирь". Участников экспедиции встречал с хлебом-солью ансамбль казачьей песни "Вольница". Всем членам экипажей вручили памятные грамоты о посещении Тобольска и паспорта путешественников от ассоциации малых городов России. Заполнить этот документ можно посетив все 14 городов ассоциации.

Как рассказал в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" помощник капитана яхты "Жемчужина" Алексей Стадлер, эта парусная экспедиция отличается свой продолжительностью.

"В прошлом году мы хотели за одну навигацию пройти от Омска до Белого моря и вернутся обратно. Но в море попали в сильный шторм. Ветер до 30 метров в секунду и волна до пяти метров. У яхты сломалось рулевое управление. На ручном управлении добрались до Архангельска. Всю зиму яхта там простояла. А после появилась идея соединить Белое море и Обь-Иртышский бассейн", - отметил Алексей Стадлер.

В августе 2020 года парусная экспедиция вышла из порта Архангельска в Салехард и далее через Ханты-Мансийск в Омск. Яхты "Жемчужина" и "Сибирь" прошли вдоль арктического побережья Архангельской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, по Оби и Иртышу.

"За день под парусом или на двигателе проходим до 120 километров. Где-то в 19 часов встаем на ночевку, так как яхтам тяжело передвигаться в темное время суток. На каждой яхте по шесть человек. Все друзья, прошедшие вместе совместные гонки и экспедиции", - говорит Алексей Стадлер.

В Тобольске участники парусной экспедиции посетили основные достопримечательности, возложили цветы и венки к мемориалу "Тоболяков бессмертный полк", пообщались с горожанами, переночевали и утром отправилось в конечную точку путешествия - Омск.

Евгений Новоселов