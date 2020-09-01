Сезон проекта "Стратегия жизни" для школьников стартовал в Тюмени

| Фото: проект "Стратегия жизни" ВКонтакте | Фото: проект "Стратегия жизни" ВКонтакте

IX сезон проекта “Стратегия жизни” стартовал в Тюмени. В 2020-2021 году для тюменских школьников пройдут познавательные семинары и мастер-классы от успешных предпринимателей, коучей и бизнес-консультантов, сообщают авторы проекта.

Эксперты расскажут ребятам, как превращать идеи в перспективные проекты. Свои разработки десятиклассники защитят на итоговом фестивале “Будущее Тюмени”.

Проект "Стратегия жизни" организован для формирования у старшеклассников осознанного отношения к выбору жизненных целей, профессиональной деятельности, а также ориентации в различных отраслях экономики, формах и видах профессиональной деятельности.

Инициаторы проекта - региональная общественная организация "Ассоциация выпускников Президентской программы Тюменской области" совместно с общественными организациями "Деловая Россия" и "Опора России" при поддержке администрации Тюмени.