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Тюменские скалолазы завоевали награды Кубка России

Спорт, 14:49 21 сентября 2020

ЦСП 72 | Фото: ЦСП 72

Победу в соревнованиях на скорость на Кубке России по скалолазанию одержали тюменцы Владислав Деулин и Екатерина Баращук, сообщает ЦСП72.

Соревнования состоялись в Москве после длительного перерыва. В квалификационном забеге тюменка Юлия Каплина обновила рекорд России на эталоне, едва не повторив мировой рекорд. Однако в полуфинальном забеге она сорвалась в начале трассы и пропустила в финальный раунд другую тюменку – Екатерину Баращук. В финале Екатерина оказалась сильнее Елизаветы Ивановой из Свердловской области. У Юлии Каплиной бронза.

В соревнованиях мужчин победил Владислав Деулин. В финале судьбу золотой медали решила всего одна десятая секунды, которую он выбил у своего партнера по команде Александра Шикова. Дмитрий Тимофеев из Пермского края стал бронзовым призером.

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# Владислав Деулин , Екатерина Баращук , скалолазание , Юлия Каплина

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