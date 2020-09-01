В Тюмени обновляют остановки общественного транспорта

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Десять остановочных пунктов появится на ул. Широтной в Тюмени. Специалисты уже демонтировали остановки и подготовили их к перемещению. Четыре объекта установлено, еще на шести работы будут закончены до 23 сентября, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени.

Председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин отметил, что закрепление ранее установленных автопавильонов проводится третий год.

"Непрерывный контроль за состоянием автопавильонов ведут подрядные организации. В случае их повреждений подрядчики обязаны немедленно приступить к устранению причин и ликвидации последствий", - отметил он.

В Тюмени более 1 тыс. 320 остановочных пунктов, их количество постоянно растет. Сообщения о повреждении автопавильонов, их загрязнении, появлении объявлений или надписей горожане могут оставить на портале "Тюмень – наш дом" в раздел "Остановки общественного транспорта". Сообщение будет направлено специалистам, которые устранят проблему.