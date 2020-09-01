Об опасностях буллинга и методах борьбы с ним рассказал тюменский детский омбудсмен

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Опасность школьного буллинга в современных условиях в том, что он не останавливается за порогом класса. Проживая часть жизни в информационном пространстве, дети, столкнувшиеся с травлей, подвергаются ей круглосуточно. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Говоря о бедах ребят, он процитировал строчку из "Маленького принца" Сент-Экзюпери: "Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит". Детский омбудсмен напомнил, что и раньше были обидные прозвища и преследования, но тогда это все не проникало на территорию дома ребенка.

"Дети в силу разных причин - из страха показать свою слабость, боязни наказания от родителей - часто об этом не говорят. Буллинг, троллинг к сожалению были, есть и будут, и иногда это принимает жестокие формы, становится видом преступления. И наша задача не отмахнуться, чтобы ребенок справлялся сам, а увидеть это и рассказать детям, что нельзя терпеть и скрывать такое ни в коем случае. Родители должны помогать и защищать ребенка от этого крайне негативного явления", - подчеркнул Андрей Степанов.

Зачастую, по его словам, близкие не обращают внимания на, казалось бы, мелочи - на то, с каким выражением лица ребенок пришел домой, какой у него взгляд, почему он замкнулся, что происходит в классе. Детям, особенно подросткам, очень важно общение, и если их отторгают и даже травят в классе, они все равно пойдут за общением, но в соцсети, где есть свои опасности.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области напомнил о проекте "Папы против травли", который намерены привнести в регион представители Союза отцов.

"Мы ожидаем, что эта программа, по крайней мере, снизит накал страстей. Но в любом случае педагоги об этой проблеме знают, соцработники и психологи в школах тоже нацелены на решение вопроса. Все дети, не важно какого возраста, которые пытаются путем буллинга занять какие-то лидирующие позиции, вычисляются и с ними проводится работа", - сообщил Андрей Степанов.

На вопрос, откуда берется травля, он назвал человеческую природу. Даже малыши, оказавшись в песочнице, очень скоро начнут делить игрушки и песок.

"Борьба за положение в обществе, конкуренция - это естественная часть жизни, и если такое происходит среди детей - значит, взрослые где-то недосмотрели. Это вопрос воспитания и культуры", - уверен детский омбудсмен.

Дарья Казакова