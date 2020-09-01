В Омутинском районе открыли детсад после капремонта

| Фото: ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Детский сад "Искорка" в с. Омутинское открыли после капитального ремонта 21 сентября. Подрядная бригада зашла на объект 1 мая.

Рабочие полностью заменили пол, канализацию, двери. Во всех группах сделали навесной потолок, пластиковые окна. Обустроили пищеблок и раздаточные комнаты.

Детский сад "Искорка" был построен в 1979 году. С тех пор капитального ремонта не было. В 2018 году на здании поменяли облицовку, построили площадки по изучению ПДД и занятий спортом.

Как сказал глава Омутинского района Виктор Воллерт, для продолжения капитального ремонта они обратились к губернатору Тюменской области за помощью о выделении дополнительных денежных средств. Региональное правительство направило на эти цели 20 млн рублей.

Анжела Лебедева