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Озеленение Тюмени продолжится в октябре и начале ноября

Общество, 15:43 22 сентября 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Озеленение города будет продолжаться в Тюмени весь октябрь и часть ноября, сообщил во время радиопередачи "Час Тюмени" заместитель главы города Павел Перевалов.

По его словам, посадка крупномерных саженцев может проводиться до снега. Агротехнические нормы позволяют высаживать деревья вплоть до -15 °С, пока грунт не промерз. В 2020 году в городе планируется высадить более восьми тысяч деревьев.

Кроме этого, не прижившиеся деревья, высаженные в прошлом году, будут заменять. "На все зеленые насаждения в Тюмени действует обязательная гарантия: на хвойные – два года, на лиственные – три, - пояснил Павел Перевалов. – Норма гибели высаженных деревьев – около 10%. В Тюмени этот процент не превышен".

Нынешней осенью заменят не прижившиеся и погибшие по разным причинам деревья, высаженные в предыдущие годы в Заречном микрорайоне, на улицах Полевой, Ямской, Ивана Крылова, Пушкина и в сквере Льва Ровнина.

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# озеленение , Павел Перевалов

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