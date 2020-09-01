В Тюмени изъяли партию поддельных сигарет на миллион рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более 90 тыс. единиц табачной продукции без акцизных марок изъяли тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

47-летний житель Тюмени продавал сигареты в розницу и оптом на тюменском рынке. На территории складских помещений мужчина хранил коробки с нелегальной табачной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными знаками акцизного сбора. Стражи правопорядка изъяли сигареты известных марок на сумму более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.