Новые площадки для мини-футбола откроют на Ямале

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

Соглашение между правительством ЯНАО, министерством спорта России, Российским футбольным союзом о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола подписано в Москве 22 сентября.

Это позволит открыть в округе четыре площадки для мини-футбола в ближайшее время. Об этом сказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем аккаунте в Instagram.

"Наш суровый климат позволяет играть в мини-футбол на открытых площадках всего несколько месяцев в году, тем не менее ямальцы этот спорт очень любят - каждый десятый ребёнок, выбирая секцию, записывается именно на футбол", - отметил он.

В округе развивают инфраструктуру для мини-футбола, в том числе, и в отдаленных селах - в 2020 году крытый зал открыли в новом КСК в Красноселькупе, в 2019 году сделали уличное игровое поле в Мысе Каменном.

"Обязательно продолжим обеспечивать наших спортсменов экипировкой за счет округа и помогать выезжать на соревнования. При поддержке РФС и Минспорта РФ вместе и дальше будем делать все возможное, чтобы как можно больше наших ребят могли играть в мини-футбол, вырастали в профессиональных спортсменов и радовали нас своими победами!" - отметил Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева