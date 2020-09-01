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Созданная тюменцами нейросеть предсказала цену на нефть до 58 долларов за баррель

Экономика, 10:05 23 сентября 2020

Сорокин Донат/ТАСС

Искусственный интеллект, созданный тюменской командой "Blockchain Industrial Alliance", вычислил, что цена на нефть марки Brent 22 сентября 2021 года будет варьироваться от 44 до 58 $ США за баррель.

Команда стала победителем конкурса "Нефронефть", который прошел в рамках Тюменского нефтегазового форума. IT-специалисты из Санкт-Петербурга, Тюмени, Чебоксар и Германии разрабатывали проекты, призванные наиболее точно спрогнозировать цену на нефть на 22 сентября 2021 года.

Никто из них не предположил резких падений или взлетов. Проверить точность этих прогнозов можно будет через год.

Любовь Голышева

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# нейросеть , нефть , Тюменский нефтегазовый форум

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