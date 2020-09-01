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Нейросеть, VR-тренажеры, банка сгущенки: лучшие кадры TNF-2020

Экономика, 16:01 22 сентября 2020

ИА "Тюменская линия"

XI Тюменский нефтегазовый форум начал работу в технопарке (ул. Республики, 142) 22 сентября. В первый день масштабного мероприятия открылась выставка инновационных проектов. Участники TNF познакомились с VR-тренажерами, увидели банку "сгущенки", познакомились с функционалом нейросети.

В течение дня состоялась панельная дискуссия "Актив будущего", защита проектов в рамках технологических дней четырех нефтегазовых компаний: "НОВАТЭК", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Татнефть".

Завершится первый день форума подведением итогов конкурса "Нейронефть", который пройдет в формате хакатона на стенде Тюменской области.

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