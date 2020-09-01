Резиденты тюменского технопарка представят инновации на TNF-2020

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Резиденты бизнес-инкубатора тюменского технопарка представят разработки на Тюменском нефтегазовом форуме. Проекты представят компании: "Симакс", "Геомеханические системы", "Зенит", "Орион", "Метакон", "АСМТ", "Тюмень-прибор", сообщает пресс-служба технопарка.

Компания АСМТ презентует динамический газовый уплотнитель с гидрооборудованием. "Комплекс позволяет безопасно спускать и поднимать приборы и оборудование на эксплуатируемых и строящихся скважинах и проводить исследование нефтегазовых скважин под давлением газонефтяной жидкости до 350 атмосфер, – говорит представитель компании Иван Жирнов. – Наша разработка призвана обеспечить безопасность работ, а также сократить издержки компаний связанные с необходимостью остановки эксплуатации скважины для смены оборудования или проведения геофизических исследований".

Резиденты технопарка на TNF имеют возможность подробно рассказать потенциальным партнерам о тюменском оборудования, получить обратную связь от покупателей.

"Участие в выставках для инновационных проектов – полезный опыт и реальная возможность найти партнеров. В случае с ТНФ нам повезло дважды – наши технологические стартапы не только выставляются на одной из самых значимых отраслевых площадок, но и имеют возможность сделать это дома. Программа работы на стенде расписана очень плотно, мы проведем ряд встреч с потенциальными потребителями и экспертами. Уверена, что результаты нас порадуют", – говорит директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева.

Напомним, TNF-2020 пройдет с 22 по 24 сентября.