На ТНФ обсудили создание парка российских технологий для геологоразведки и разработки полезных ископаемых

| Фото: пресс-служба XI Тюменского нефтегазового форума/Максим Слуцкий/ТАСС | Фото: пресс-служба XI Тюменского нефтегазового форума/Максим Слуцкий/ТАСС

Одобрить создание парка российских инновационных технологий и программного обеспечения в области геологоразведки и разработки полезных ископаемых и инициировать создание рабочей группы из недропользователей, которая доработает концепцию парка, решили по итогам выездного заседания экспертно-технического совета на Тюменском нефтегазовом форуме 22 сентября.

В обсуждении на тему "Парк технологий – драйвер нефтегазовой экономики будущего" модератором выступил генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров. Были озвучены проблемы в разработке российских месторождений: это отсутствие роста коэффициентов извлечения на традиционных месторождениях и замедление либо даже стагнация вовлечения в разработку отдельных групп трудноизвлекаемых запасов, отложений баженовской, доманиковой, хадумской свит и так далее.

Барьерами, препятствующими развитию и внедрению в отрасль отечественных технологий и ПО, являются отсутствие критериев эффективности новых разработок, отсутствие системы обмена информацией по разработанным или внедренным технологиям, а также продвижения этих разработок. В число препятствий входят и зависимость от импорта, нехватка у разработчиков финансовых и технологических ресурсов, недоверие к отечественным технологиям и ПО со стороны добывающих компаний.

Начальник управления мониторинга, анализа и методологии ГКЗ Леонид Горюнов рассказал, что объемы легких запасов минерального сырья как в России, так и во всем мире ежегодно сокращаются при одновременном отсутствии роста коэффициентов извлечения запасов полезных ископаемых.

"Один из ключевых мифов - в России нет отечественных технологий. В нашей стране достаточно современных технологий и наработок, многие компании имеют свои проектные и научно-исследовательские институты", - заметил он.

По задумке авторов идеи, парк российских инновационных технологий и программного обеспечения в области геологоразведки и разработки полезных ископаемых позволит выявлять актуальные и перспективные направления освоения недр и адресные запросы недропользователей на новые технологические и программные решения. Кроме того, он проведет независимую экспертную оценку эффективности новых технологий, а также результатов их опытно-промышленной апробации. Будут обеспечены условия реализации опытно-промышленной апробации технологий за счет синергии научно-технического потенциала разработчиков, материально-технической базы недропользователей и финансовых ресурсов инвестиционных фондов. Парк даст быстрый доступ компаниям к наилучшим отечественным наработкам для эффективного решения задач по вовлечению в разработку запасов полезных ископаемых и позволит сформировать основы для нормативно-правовой и методической поддержки процессов роста импортонезависимости РФ.

Участники заседания обсудили концепцию парка технологий, рассмотрели применение LWD-системы "ЛУЧ-М" для подсчета запасов, высказали мнения по поводу экспертно-технического совета ГКЗ как драйвера внедрения новых технологий в нефтегазовое производство, поделились информацией об инновационных подходах к обработке и интерпретации данных мультиметодного многозондового нейронного каротажа при решении актуальных геолого-промысловых задач разработки и освоения нефтегазовых месторождений Сибири.

Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров отметил, что в российском опыте есть множество примеров и механизмов работы сложных проектов с точки зрения технологий и экономики. Однако есть более прогрессивный мировой опыт по снижению себестоимости разведки и добычи, который показывает, что российские трудноизвлекаемые запасы могут перейти в принципиально новую категорию.

"Создание парка технологий - это многогранное решение, одна из его граней - развитие в том числе и российских технологий. По ряду направлений мы отстаем: это программное обеспечение, технологии бурения. Здесь мы создаем потенциал, чтобы выявить точки роста и понять, где происходит больше провалов", - поделился своим видением ситуации Евгений Петров.

С точки зрения государства парк поможет владеть более достоверными данными о запасах и прогнозах добычи ископаемых, вовлекать в разработку дополнительные объемы запасов, включая Арктику, увеличить коэффициент извлечения нефти и среднее содержание полезных ископаемых в рудах, давать достоверную оценку технологического развития ТЭК на основе актуальной информации о наличии либо отсутствии на рынке отечественных технологий, повысить конкурентоспособность отрасли в мире, обеспечить еще большую энергетическую, технологическую и социальную безопасность РФ.

Дарья Казакова