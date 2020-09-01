Победителем хакатона "Нейронефть" стала команда из Тюмени

Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Команда из Тюмени "Blockchain Industrial Alliance" стала победителем конкурса "Нефронефть" в номинации "Лучшая реализация". Награду - чек на 200 тыс. рублей - получил представитель коллектива, технический директор компании "Русский дистрибьютор" Фаниль Юсупов.

В беседе с корреспондентом агентства "Тюменская линия" Фаниль Юсупов рассказал, что перед участниками стояла непростая задача. По его мнению, спрогнозировать цену на нефть сложно даже на завтра, а здесь предстояло заглянуть на год вперед.

"Для нас это был вызов и мы сразу решили участвовать. Ребята вдохновились и сказали, что это отличный шанс проверить силы и компетенции. Наш проект называется NeurOil.ru. На разработку потратили четыре дня и на выходе у нас есть продукт, который можно продавать. На самом деле не было уверенности, что мы выиграем, но было интересно посмотреть других участников, кто как с этим заданием справится", - поделился он.

Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

Выигрыш команда планирует направить на доработку проекта и дальнейшее исследование. Ребята намерены проанализировать, что влияет на цены на нефть, какие информационные источники, что ценнее.

Защита проектов, призванных наиболее точно спрогнозировать цену на нефть на 22 сентября 2021 года, состоялась в рамках Тюменского нефтегазового форума. Работы представили пять команд. Помимо победителя, это "Datа Scientists" из Санкт-Петербурга, команды "Neftegaz Engineering" и "First in 21th" из Тюмени, сборная команда Тюмени, Чебоксар и Германии (Бремен) "Кухня системного анализа".

В течение четырех дней, с 18 по 21 сентября, ребята работали над проектами. На публичной защите они презентовали возможности своих технологических продуктов, выполненных с использованием нейросетей и искусственного интеллекта.

Оценивала работы экспертная комиссия, в состав которой вошли региональный директор инвестиционной компании АТОН по Сибири Андрей Гребенкин, ведущий нейросетевой инженер компании ОКАС Александр Ступников и доцент, директор высшей инженерной школы EG Алексей Пимнев. Победителя определяли по нескольким критериям. Среди них - соответствие поставленной в кейсе задаче, дизайн, функциональность, реалистичность модели прогнозирования и возможность дальнейшего использования программы.

Как подчеркнул по итогам презентаций Алексей Пимнев, перед конкурсантами стояла непростая, но в то же время интересная задача.

"Порадовало, что участники заглянули дальше, чем просто графики стоимости нефти. Они увязали такие вещи, которые на самом деле реально оказывают большое влияние на стоимость нефти. Хочу пожелать всем успехов, чтобы их продукт через год показал стопроцентную точность, не останавливаться, не ждать этот год, а работать и развиваться", - сказал он.

Программный директор форума, генеральный директор агентства развития научно-образовательных проектов Антон Машуков выразил надежду, что прогноз, который дали участники хакатона на год вперед, окажется верным. Он подчеркнул, что в последние годы искусственный интеллект применяется во многих сферах и зачастую оказывается сильнее человеческого.

"История с прогнозированием цен на нефть крайне интересная. Поэтому мы решили, что можно подключить к этому искусственный интеллект и посмотреть - может здесь тоже настал момент, когда он окажется сильнее, чем любая человеческая экспертиза", - отметил он.

Каждая из команд-участниц хакатона дала свой прогноз, основанный на разных параметрах. В 2021 году на двенадцатом Тюменском нефтегазовом форуме подведут итоги "Нефронефти" еще в двух номинациях. За самый точный прогноз цен на 22 сентября 2021 года одна из команд получит 250 тыс. рублей.

Еще одной номинацией станет "Самый точный доработанный прогноз" с призовым фондом в 400 тыс. рублей. Перед командами будет стоять задача разработать программу, которая сможет успешно прогнозировать цены на период с 3 марта по 31 августа 2021 года.

Любовь Голышева