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Александр Моор подпишет с "Сокар энергоресурс" соглашение о сотрудничестве

Политика, 09:21 23 сентября 2020

Юлия Ильиных / ТАСС | Фото: Юлия Ильиных / ТАСС

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор "Сокар энергоресурс" Фарид Джафаров подпишут соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на Тюменском нефтегазовом форуме, сообщает пресс-служба "Сокар энергоресурс".

Один из активов компании – Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Нефтяная компания "Сокар энергоресурс" создана год назад благодаря консорциуму акционеров, среди которых присутствуют ПАО Сбербанк и Socar.

Как рассказал Фарид Джафаров, при организации бизнес-процессов особое внимание уделяется формированию надежных долгосрочных и взаимовыгодных связей и внутри компании, и с партнерами, а также применением на производстве новейшие технологии с максимальной социальной ответственностью и заботой об окружающей среде.

На выставке инноваций ТЭК представлен стенд компании, где можно ознакомиться с принципами работы и техническими характеристиками Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

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# Антипинский НПЗ , Сокар энергоресурс , Тюменский нефтегазовый форум

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