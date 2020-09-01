  • 25 сентября 202025.09.2020пятница
  • USD77,1780
    EUR89,9818
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Победителей игры "Зарница" определили в Ялуторовске

Спорт, 08:42 25 сентября 2020

Молодежный центр Ялуторовска ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска ВКонтакте

25 человек в составе пяти команд участвовали в военно-спортивной игре "Зарница", которая состоялась в Молодежном центре Ялуторовска, сообщают организаторы.

Ребята соревновались в сборке-разборке автомата, пулевой стрельбе, подтягивании, поднятии гири. Прошли на скорость полосу препятствий, показали знания видов костров и навыки сборки пазлов.

Молодежный центр Ялуторовска ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска ВКонтакте

Лучшей стала команда аграрно-технологического колледжа, второе место - у медицинского колледжа, третье место заняла команда "Сборная". Победители и призеры получили грамоты, сертификаты и сладкие призы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# военно-спортивная игра

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:42 25.09.2020Победителей игры "Зарница" определили в Ялуторовске
18:47 24.09.2020ХК "Тюменский легион" одержал две победы на старте чемпионата МХЛ
18:25 24.09.2020Первенство России по летнему биатлону стартовало в Увате
15:03 24.09.2020Тюменские биатлонисты успешно выступили на первенстве России в Саранске