Победителей игры "Зарница" определили в Ялуторовске

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска ВКонтакте

25 человек в составе пяти команд участвовали в военно-спортивной игре "Зарница", которая состоялась в Молодежном центре Ялуторовска, сообщают организаторы.

Ребята соревновались в сборке-разборке автомата, пулевой стрельбе, подтягивании, поднятии гири. Прошли на скорость полосу препятствий, показали знания видов костров и навыки сборки пазлов.

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска ВКонтакте

Лучшей стала команда аграрно-технологического колледжа, второе место - у медицинского колледжа, третье место заняла команда "Сборная". Победители и призеры получили грамоты, сертификаты и сладкие призы.