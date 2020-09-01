Победителей в северной ходьбе определят в Тюмени

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Около 10 дворовых команд Тюмени примут участие в соревновании по северной ходьбе. Старт дадут в экопарке "Затюменский" 26 сентября, в 10 часов.

Участников команд - пять человек: два мужчины и три женщины в возрасте от 50 лет и старше - ожидает километровая эстафета.

Как рассказали организаторы спартакиады дворовых команд, данные состязания станут четвертым видом испытаний. Спортсмены уже преодолели северную ходьбу на дистанции 3 км, многоборье (ГТО) и дартс. Завершат спартакиаду соревнования по шашкам, которые запланированы на ноябрь.