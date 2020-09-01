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SAS проведет международную конференцию "Ревность к Копернику"

Общество, 09:07 28 сентября 2020

SAS во Вконтакте | Фото: SAS во Вконтакте

Международную конференцию "Ревность к Копернику" проведет Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ и Европейский университет в Санкт-Петербурге 14-15 ноября 2020 года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Развитие социальных и гуманитарных исследований в России сталкивается с серьезными ограничениями. В международном контексте работа российских ученых малозаметна – точнее, ее заметность сосредоточена в одном-единственном сегменте: изучении России как специфического региона. Российские ученые, наиболее интегрированные в международную интеллектуальную жизнь, – это специалисты по России. Более универсальных специалистов тоже много, но их труды не существуют на английском языке и остаются неизвестными в мире даже тогда, когда они этого заслуживают", - поясняют в ТюмГУ.

На конференции Школа перспективных исследований намерена обсудить эти проблемы с теоретической и практической точки зрения. Пленарными докладчиками станут Наталья Артеменко, Артемий Магун, Александр Семенов, Михаил Соколов, Олег Хархордин, Андрей Щербенок и другие.

Прием заявок от желающих участвовать в событии продолжается до 7 октября 2020 года.

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# Школа перспективных исследований

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