ХК "Тюменский легион" одержал две победы на старте чемпионата МХЛ

| Фото: ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

Восемь матчей на выезде провел на старте чемпионата Молодежной хоккейной лиги "Тюменский легион", сообщает пресс-служба спортклуба.

Команда Рустама Камалова одержала две победы и готовится к домашней серии. Сейчас лучшим бомбардиром сибиряков является Жан Якуценя. Он забросил четыре шайбы и набрал шесть очков. Один из голов форварда стал победным. Якуценя в среднем играет 19 минут 43 секунды. Больше времени на льду проводит только Никита Брютов - 20 минут 14 секунд.

16-летний Александр Мингалев и 17-летний Егор Егоров при разнице шайб у команды (11-29) имеют положительный показатель +1. Мингалев при этом отдал три голевые передачи, а дебютная шайба Егорова в МХЛ стала победной для "Легиона".

В защите выделяется Владимир Крикунов. За восемь дебютных матчей он набрал три очка (1+2), играя 21 минуту 46 секунд в среднем за встречу.