В ишимской арт-галерее откроется выставка семьи Емельяновых

| Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

Династия ишимских художников Емельяновых приглашает на открытие экспозиции "Однажды утром в Вавилоне..." 25 сентября в 15 часов в Арт-галерею города.

Вниманию зрителей будут представлены работы кисти супругов Виталия и Ларисы Емельяновых и их сына Луки. "Одна семья, но три разных автора, три разных манеры подачи и три типа мировоззрения", - отметила пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Малинина.

Работы коренного ишимца, профессионального художника Виталия Емельянова хранятся в фондах музейного комплекса и в частных коллекциях России и Германии. Он неоднократный участник республиканских, всероссийских и зарубежных фестивалей и конкурсов моды.

Художница Лариса Емельянова – дизайнер, модельер, декоратор, график. Она автор иллюстраций для детских журналов "Конек-горбунок", "Тюменские непоседы" и книги Юрия Харламова "Сказки бабы Груши, или Мальчик из волшебного зернышка".

Их сын Лука Емельянов – экзистенциальный художник, который работает в области цветной и уникальной графики, актуального искусства. Автор двух персональных выставок в Омске и одной – в Санкт-Петербурге, участник экспозиций в Лондоне и пяти городах Италии.

По словам организаторов, на новой выставке представлены работы художников последних лет, выполненные в различных жанрах и техниках: графика, гравюра, портрет, уникальная графика, живопись, дегенеративное искусство, коллаж, объекты, скульптура, пластика.