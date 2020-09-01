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Николай Пуртов возглавил инвестиционное агентство Тюменской области

Губернатор, 16:21 24 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" Николай Пуртов | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экс-директор регионального департамента лесного комплекса Николай Пуртов назначен генеральным директором фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Решение принято наблюдательным советом этой структуры.

Об этом во время заседания президиума правительства Тюменской области сообщил губернатор Александр Моор.

"Переводом Николая Федоровича мы усиливаем инвестиционный блок. Уверен, он сможет внести серьезный вклад в развитие инвестиционного потенциала Тюменской области", - заявил глава региона.

Губернатор пожелал Пуртову успехов в деятельности по повышению инвестиционной привлекательности, созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Тюменской области.

Напомним, что 23 сентября Николай Пуртов покинул пост директора департамента лесного комплекса Тюменской области в связи с переходом на новое место работы.

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# Александр Моор , назначение , Николай Пуртов

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