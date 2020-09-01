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В Матмасах открылся турниковый комплекс

Политика, 10:43 25 сентября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Первый турниковый комплекс открылся на придомовой территории многоэтажек №№ 11 и 12 по ул. Пражской в микрорайоне Матмасы. Инициативу местных жителей поддержал депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

В установке спортивных снарядов принимали активное участие и взрослые, и дети. Под кураторством председателя совета ТОС "Матмасы" местные жители организовали субботник и подготовили территорию под объект, предварительно отсыпав площадку песком.

"Этот долгожданный турниковый комплекс – один из наказов жителей микрорайона, – рассказал Андрей Потапов. – И я рад, что у горожан появилась дополнительная возможность заниматься спортом".

Народного избранника за заботу о здоровье и досуге жителей микрорайона поблагодарила председатель совета ТОС Любовь Приходько. "Это замечательное событие, здесь турниковый комплекс будет очень востребован – много ребятишек будут на нем заниматься. Будут приходить сюда и жители из соседнего частного сектора. Спасибо Андрею Владимировичу за это", - сказала она.

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Николай Ступников

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# Андрей Потапов , гордума , депутат , Матмасы , турник

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