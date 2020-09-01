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Тобольские баскетболисты на Кубке России встретятся с "Металлургом"

Спорт, 16:25 25 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" проведет первый матч отборочного раунда Кубка России 25 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

В стартовом поединке в Магнитогорске тоболяки сыграют с местным "Металлургом". Начало матча в 18 часов.

Между тем, участие в соревнованиях не примет молодежная команда БК "ПАРМА-М". "Нефтехимику" предстоит сыграть с "Металлургом", "Барнаулом" из Алтайского края и красноярским "Енисеем-2". В плей-офф выйдут победители групп и две лучшие команды из занявших вторые места.

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# баскетбол , БК Нефтехимик

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