В Абалаке построят новый семейный парк

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Семейный парк отдыха появится в с. Абалак, сообщает администрация Тобольского района

Новый парк призван стать точкой притяжения тобольского села. Концепцию будущей зоны отдыха глава района Леонид Митрюшкин обсудил с активистами из Абалака и дизайнерами общественных пространств.

"Мы приступили к планомерному развитию сельских территорий. Обустраиваем их с учетом мнения общественности. Наша задача – в каждом сельском поселении создать инфраструктуру для комфортной жизни, отдыха населения и дальнейшего социально-экономического развития", - сказал Леонид Митрюшкин.

В парке будет игровой комплекс для детей, зона для молодоженов, арт-объекты и другие элементы, которые органично впишутся в объект семейного отдыха.

Рабочая группа приступила к разработке концепции проекта, в администрации района идет подбор участка и определение границ будущего парка.