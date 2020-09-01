Тюменки 55+ попробовали себя в гончарном деле

Екатерина Давыдова Екатерина Давыдова

Для жительниц Тюмени старше 55 лет провели практическое занятие по изготовлению керамических изделий в рамках акции "Бабушки меняют профессию" 25 сентября.

Мастер по лепке Анна Слуцкая рассказала о видах глины и их происхождении, способах и процессе лепки из этого природного материала.

Тюменки сделали тарелки и украси их засохшими колосками, лавандой, листьями, а также поставили узоры штампами. Перед обжигом изделия из глины пройдут сушку в несколько дней и шлифовку.

Участница мастер-класса Татьяна Доржиева рассказала, что это творческая работа и всем понравилась. "Мы многим увлекаемся – лепим из полимерной глины украшения, рисуем, вяжем из джута, вышиваем. Нам легко это дается", - сказала она.

Организаторы проекта "Бабушка меняет профессию" — областной геронтологический центр и тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение". Проект реализуется в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой…", приуроченной к празднованию Международного дня пожилых людей.

Подробнее с условиями проекта можно ознакомиться на сайте, в соцсети ВКонтакте и по телефону (3452)51-77-05.

Екатерина Давыдова